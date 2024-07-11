Haval обновил кроссовер F8, который приедет и в Россию

Весной 2023-го в Китае начались продажи гибридного кроссовера Haval Xiaolong Max, а в конце года стало известно, что он выйдет и на российский рынок — под названием F8. Но пока мы ждали, новичок успел обновиться: фотографии рестайлинговой модели просочились в Сеть.

Судя по шпионским снимкам, автомобиль получит новые фары и фонари, переоформленные бамперы, иной спойлер и видоизмененную заднюю стойку кузова. Преобразования в салоне коснутся в первую очередь передней панели — дизайнеры разделят цифровую «приборку» и горизонтальный экран мультимедиа. А в целом, как ожидается, внутреннее убранство будет выдержано в стиле интерьера обновленного кроссовера Haval H6.

Информации о технических изменениях нет. Текущий вариант Haval Xiaolong Max имеет 279-сильную гибридную силовую установку Hi4 со 116-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором и тремя электродвигателями. Для России же, помимо этой, обещана и вторая модификация, «обычная»: с 236-сильным 2-литровым двигателем, 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Сроки выхода рестайлингового Haval Xiaolong Max на китайский рынок пока не названы. В России же Haval F8 должен появиться в сентябре, и предложат его по цене от 4,2 до 4,9 млн. рублей. Но привезут к нам обновленную версию модели или предыдущую, непонятно.