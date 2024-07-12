За полгода автомобили в России подорожали на 14%

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России оправляется от шока первых кризисных лет и демонстрирует постепенный рост. Но вместе с увеличением объема продаж поднялась и стоимость транспортных средств.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по июнь средневзвешенная цена, определяемая с учетом доли рынка конкретной новой легковой машины, выросла на 14% в годовом выражении: до 3,16 млн. рублей. При этом в первом полугодии прошлого года прайсы прибавили 12% относительно первых шести месяцев 2022-го.

При этом за весь 2023 года средневзвешенная цена авто в России подпрыгнула на 24%: до 2,96 млн. руб., так что если тенденция сохранится, то в 2024-м рост цен может оказаться еще более серьезным. И хотя эксперты считают, что темпы увеличения прайсов во втором полугодии будут не такими высокими, автомобили продолжат дорожать. Не в последнюю очередь из-за решения Банка России увеличить ключевую ставку.