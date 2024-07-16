Belgee раскрыла дату начала российских продаж белорусского кроссовера X70

Белорусский завод Belgee, который производит не только автомобили Geely, но и машины под собственным одноименным брендом, готовит к российской премьере свою вторую модель. Кроссовер X70 — перелицованный Geely Atlas Pro — поступит в шоу-румы отечественных дилеров до конца июля.

— Автомобили Belgee X70 появятся у дилеров во второй половине июля. О старте продаж мы сообщим дополнительно, — приводят слова представителей марки наши коллеги из RG.ru.

Уже известно, что белорусскую новинку предложат российским покупателям в четырех комплектациях — будут доступны исполнения как с передним, так и с полным приводом. За базовую версию кроссовера придется отдать 2,6 млн. рублей.

В движение Belgee X70 приводится 1,5-литровым турбомотором, агрегатированным с 6-ступенчатым «автоматом» или 7-диапазонным «роботом». К услугам водителя и пассажиров — четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, руля и лобового стекла, «круиз», камера заднего вида и ряд других небесполезных опций. И все это — уже в стартовой комплектации.

Напомним, что Belgee уже продает в России компактный кроссовер X50 — Geely Coolray с иными шильдиками. За ту модель, доступную в трех комплектациях, дилеры просят от 2,3 млн. рублей.