Changan открыл российские продажи кроссовера CS95 с «теплыми» опциями

Флагман модельной линейки Changan — кроссовер CS95 в своем обновленном виде — претерпел ряд изменений. Теперь он лучше подготовлен к суровым российским зимам: китайцы специально для нашего рынка внедрили «теплые» опции, а также провели некоторые другие усовершенствования.

Компания Changan расширила перечень оборудования кроссовера CS95, доступного в единственной модификации с 226-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Если раньше покупателям этой модели приходилось устанавливать «зимний пакет» за дополнительную плату, то теперь «теплые» опции стали, что называется, заводскими.

Большой кроссовер обзавелся обогревами руля, кресел водителя и переднего пассажира, сидений второго ряда, а также лобового стекла — в дополнение к обогреву зеркал заднего вида, который был доступен и прежде. Кроме того, российский офис Changan объявил, что процесс адаптации под холодные климатические условия также прошли двигатель и мультимедийная система. Но тут, правда, без подробностей.

Changan CS95, разжившийся новыми опциями, уже поступил в продажу. Кроссовер предложен в четырех комплектациях. Базовой является версия DLX за 4 229 900 рублей. За те же деньги можно взять исполнение Black Edition. Более «богатый» вариант Tech выудит из кошелька 4 309 900 целковых, а флагманский Tech Black Edition — 4 379 900.