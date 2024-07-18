Седан Changan Lamore «заговорил» по-русски

Компания Changan активно взялась за адаптацию своих моделей к российским условиям. Сначала кроссовер CS95 обзавелся пакетом «теплых» опций, а теперь русифицированную мультимедиа получил седан Lamore.

Как сообщает пресс-служба российского офиса Changan, информационно-развлекательный комплекс отныне поддерживает русский язык и корректно работает со смартфонами iPhone за счет улучшения системы Apple CarPlay. Исправлены все ошибки и оптимизировано взаимодействие автомобиля с телефоном, но лишь при условии, что гаджет подключен с помощью оригинального кабеля.

Русифицированная мультимедиа уже доступна для всех новых Changan Lamore. А владельцы ранее купленных седанов могут совершенно бесплатно обновить софт во время визита в сервис официального дилера.

Напомним, в России среднеразмерный седан продается со 181-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и безальтернативным передним приводом. Стоит автомобиль от 2 589 900 рублей.