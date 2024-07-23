Редкий «внедорожный» спорткар Porsche продают в России

В ноябре 2022 года компания Porsche презентовала одну из самых необычных заводских версий купе 911 — автомобиль впервые в своей истории получил подготовленную для езды по бездорожью модификацию Dakar. Машина лимитированного издания никогда официально в России представлена не была, но купить ее все равно можно.

Портал «АвтоВзгляд» нашел Porsche 911 Dakar на одной из онлайн-площадок по продаже автомобилей. Машину с пакетом Rallye Design Package, который стилизует ее под культовые гоночные модели прошлого, обещают привезти в Россию в срок от пяти дней, причем с полной таможенной очисткой для законной эксплуатации. За эксклюзивный спорткар продавец просит 59 849 400 рублей.

За эти деньги клиент получит купе с 480-сильным 3,0-литровым оппозитным двигателем от модели 911 GTS, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом в сочетании с доработанной подвеской. Автомобиль имеет увеличенный клиренс, особые колеса и внедорожные покрышки. Общий тираж Porsche 911 Dakar для всего мира составит 2500 экземпляров, поэтому каждая такая машина — потенциальный коллекционный экземпляр.