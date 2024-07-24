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Россияне не готовы пересаживаться на машины малоизвестных китайских брендов

Опубликованы результаты очередного социального опроса

Продажи автомобилей из Китая в России растут от месяца к месяцу, однако далеко не все готовы приобрести себе машину из КНР. Особенно настороженно наши сограждане относятся к технике тех марок, что официально не представлены на отечественном рынке или малоизвестны автомобилистам.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Россияне не готовы пересаживаться на машины малоизвестных китайских брендов

По итогам опроса, проведенного Quto.ru и Motor.ru в июле 2024 года, 65% респондентов не доверяют брендам, которые не имеют официального представительства в России. Они считают, что такие марки могут в любой момент исчезнуть вместе с гарантией и дилерской поддержкой.

Еще 22% опрошенных готовы закрыть глаза на отсутствие представительства, если стоимость машины их устраивает, а запчасти для нее имеются в наличии. Намного меньше респондентов — 7% — уже являются владельцами автомобилей непопулярных китайских марок, а для 6% — бренд вообще не играет роли: они согласны приобретать авто из КНР, потому что они современные и хорошо оснащены.

Остается лишь добавить, что в исследовании приняли участие 2183 человека из разных регионов России.

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