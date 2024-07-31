Geely подтвердила официальный запуск седана Preface в России

В эпоху засилья всевозможных кроссоверов компания Geely продолжает развивать направление седанов. Вслед за компактным Emgrand китайцы выводят на российский рынок среднеразмерный Preface — это подтверждено официально. Ожидается, что новая модель появится в шоу-румах дилеров до конца этого года.

Габариты Preface — 4825/1880/1469 мм при колесной базе 2800 мм. В его основе лежит платформа CMA, которую «Джили» использует в уже давно известных нам кроссоверах Tugella, Monjaro и Atlas.

Фотографией машины представители марки поделились, а вот салон модели, ориентированной на отечественный рынок, пока не показывают. Но говорят, что Preface получит 10,2-дюймовую цифровую приборку, мультимедиа с 13,2-дюймовым сенсорным экраном, физические клавиши управления климат-контролем и обогревами, а также вместительные ниши и емкости для мелочей.

Помимо этого, предусмотрены полный «зимний пакет», бесключевой доступ, датчики дождя и света, двухзонный «климат». А в топовой версии будет вентиляция сидений первого ряда, электрорегулировки кресла переднего пассажира в 4 направлениях и аудиосистема с 12 динамиками, включая индивидуальные в подголовнике водителя.

В России Geely Preface предложат в единственной модификации — с 200-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым «преселективом» с двойным «мокрым» сцеплением. Буду доступны 4 режима движения: Eco, Comfort, Sport и Smart («Интеллектуальный»), которые меняют скорость реакции на педаль газа, алгоритм работы трансмиссии и усилие на руле.

Стоимость нового седана, а также точные сроки начала продаж будут объявлены позже. Но уже сейчас Geely Preface можно отыскать на «сером» рынке. Совершенно новые автомобили в исполнении Deluxe предлагают по цене в 3-3,5 млн. рублей. Вероятно, примерно столько же попросят и за «официальные» машины.