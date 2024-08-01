Налетай, подешевело: предлагают ли автодилеры реальные летние скидки

Лето — пора скидок и всевозможных сезонных акций. Не секрет, что раньше такие дисконты носили массовый характер и в российских автосалонах. Но какая ситуация наблюдается сейчас? На какие конкретно скидки может рассчитывать покупатель и как долго они продлятся? Ответы на эти вопросы постарался найти портал «АвтоВзгляд».

Официальные дилеры традиционно предоставляют покупателям специальные условия каждое лето, утверждают в пресс-службе ГК «Автодом». Ведь крупные игроки заинтересованы в постоянном притоке клиентов, привлекаемых, в том числе, эксклюзивными предложениями на определенные модели и комплектации. Да, в 2022-м, когда в салонах наблюдался дефицит автомобилей, необходимости в подобных акциях не было — машины «сметали» и так. Но к лету 2024-го ситуация стабилизировалась, и дабы предотвратить затоваривание складов, дилеры вновь вернулись к сезонным акциям.

Основные инструменты привлечения покупателей — программы Trade-in и кредитные механизмы — процентные ставки ниже базовой или особые условия в конкретных банках. Возможны также прямые скидки от производителя и дилерского центра. Так, например, один только обмен имеющегося автомобиля на новый по «трейд-ин» может снизить цену на 300 тыс. рублей. А при заключении кредитного договора выгода порой увеличивается до 1 млн. рублей.

Доступность скидок и акций, а также их масштаб, зависят от множества факторов, включая марку автомобиля, регион, уровень локализации модели и отношения дилера с конкретными производителями, уточняет начальник автоколонны ГК «Семья» Павел Филимонов. В некоторых случаях, по его подсчетам, можно «сбить» цену на 5-10%, сэкономив в итоге до нескольких сотен тысяч рублей.

Фото: globallookpress.com

Чаще всего скидки, по словам эксперта, предоставляются на машины прошлогоднего выпуска: дилеры пытаются освободить склады и готовы ради этого реально снижать цены. Порой автосалоны предлагают повышенную оценку старого автомобиля при trade-in, чтобы стимулировать покупку нового. А в некоторых случаях — и пакетные бонусы: например — зимняя резина в подарок, бесплатное техническое обслуживание на определенный период, скидка на установку дополнительных опций и аксессуаров.

Продолжительность стимулирующих акций у дилеров тоже зависит от множества факторов, включая состояние спроса, наличие складских остатков, а также маркетинговую политику производителей и дилеров. Летние программы могут длиться до конца августа — начала сентября, но сроки могут и меняться. Некоторые кампании продолжаются до тех пор, пока не удается распродать определенный запас, заверяет эксперт.

Совершенно иного мнения придерживается председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Он считает, что сейчас потребитель не может сэкономить на покупке автомобиля. Более того, нет смысла ожидать распродаж в ближайшие годы, хотя раньше реальные скидки действительно встречались. Эксперт не видит экономических условий для реального снижения цен.

Фото: globallookpress.com

При этом слово «скидка» в предложениях, которые озвучивают дилеры, носит сугубо маркетинговый характер и призвано лишь скрывать реальную стоимость машины через навязанные услуги. Это может быть как предложение кредита, так и некой дополнительной страховки. А при «трейд-ин» цена сдаваемого автомобиля будет, скорее всего, занижена. Более того, как считает Янин, есть предпосылки для дальнейшего роста цен. В частности, к нему может привести повышение утилизационного сбора.

Так стоит ли автолюбителю, задумавшему приобретение «стального коня», решаться на покупку нынешним летом из расчета на возможную скидку? По-видимому, одной только надежды на щедрость дилеров здесь недостаточно. Если есть понимание, что затягивание лишь обернется еще большими тратами, и откладывать не стоит, то надо, конечно, решаться. Но чтобы действительно не прогадать, необходимо запастись терпением и тщательно, с холодной головой и калькулятором в руке, просчитать все более-менее приемлемые варианты.

Держа в уме, кстати, не только реальную стоимость вожделенного автомобиля в салоне, но и перспективные издержки при его обслуживании в дальнейшем, включая затраты на запчасти, стоимость которых может существенно варьироваться в зависимости от целого ряда факторов. К слову, о скидках на сервисные услуги можно поинтересоваться и у дилера — во время покупки новой машины. Зачастую продавцы, чтобы привлечь клиента, предоставляют и такие привилегии — в виде сертификатов на ТО и прочих послепродажных бонусов.