VGV возобновит продажи «белорусских» кроссоверов в России ближе к осени

Производство кроссоверов китайской марки VGV стартовало на белорусском заводе «Юнисон» еще в конце апреля. Предполагалось, что предприятие будет выпускать автомобили в том числе и для российского рынка, но все ограничилось одной-единственной партией. Как оказалось, дистрибьютор столкнулся с трудностями из-за международных договоров.

В мае «Мотор-Плейс» — официальный дистрибьютор VGV в России — провел местную презентацию нового бренда, а в конце июня передал автосалонам первые кроссоверы, прибывшие в нашу страну из Белоруссии. Но потом «система сломалась»: межправительственные соглашения, регулирующие ввоз авто из соседней республики, изменились, и потребовались новые согласования.

По словам представителей российского офиса VGV, все процессы завершатся в августе-сентябре. И тогда отечественные дилеры вновь начнут принимать заказы на автомобили.

Напомним, что на сегодняшний день в российскую линейку VGV входят два кроссовера: U70 Pro и U75 Plus. Первый предлагается в теории по цене от 2 099 900 рублей, второй — от 2 749 900. Велика вероятность, что в обозримом будущем гамму пополнят еще несколько моделей — в том числе дизельный пикап VGV S6 и его электрическая версия S6 EV. Их производство тоже планируют наладить на белорусском заводе «Юнисон».