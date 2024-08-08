Семейная вражда: дилеры обратились к властям с просьбой повысить утильсбор

Пока остальные автосалоны выступают против повышения ставок утильсбора, понимая, как это скажется на продажах и их выручке, шоу-румы LADA и некоторых других отечественных брендов активно эту идею поддерживают. И не только на словах, но и на бумаге — международная ассоциация дилеров (МАД) написала соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

Правительство намерено провести поэтапную индексацию утильсбора в ближайшие несколько лет. Это решение вызвало панику, недовольство и скандалы. А уж разговоры вокруг него не смолкают ни днем, ни ночью.

Одна сторона — в частности, продавцы — опасаются, что покупательская способность к 2030 году из-за повышения утильсбора снизится чуть ли не до нуля, и отечественный авторынок попросту рухнет. Ассоциация российских автодилеров (РОАД) даже направила официальное обращение в профильные министерства с просьбой если не отменить задуманное, то хотя бы объяснить, куда уходят деньги, полученные в рамках этого сбора. Но адекватного ответа пока нет — только формальные отписки.

Но есть и те, кто инициативу активно поддерживает, а именно — международная ассоциация дилеров (МАД), в которую входят автосалоны LADA и ряда других отечественных брендов. Какая им от этого выгода, понятно: повышение утильсбора сильно ударит по иномаркам, и россияне будут вынуждены покупать «Лады» и прочие «УАЗики». Но они говорят только о «цивилизованном рынке» и избавлении от нечистоплотных поставщиков. Намерения, мол, чисты и цели благородны.

Причем оказалось, что письма власть предержащим писать умеет не только РОАД, но и МАД. Ассоциация собралась с мыслями и быстренько направила бумажное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, о чем сообщила «Газета.ру». Его цель — выразить всяческую поддержку грядущей индексации утильсбора, которая уже успела наделать столько шума. А что из этого выйдет, остается пока лишь гадать.