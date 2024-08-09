Эксперты назвали четыре главные китайские автоновинки для российского рынка

В этом году на российском рынке новых автомобилей состоялось — или еще состоится — довольно много любопытных премьер от китайских производителей. «Поднебесные» автостроители подготовили новинки на любой вкус, тип кузова и кошелек — каждый найдет для себя что-то интересное и, возможно, даже задумается о покупке. Но какие модели можно назвать самыми ожидаемыми?

В список попали как уже дебютировавшие модели, так и те, что только готовятся к премьере

На этот вопрос ответили наши коллеги из редакции Motor.ru, опубликовавшие обзор главных китайских автоновинок для России. Так, во-первых, они упомянули рестайлинговый Jetour X70 Plus, который в нашей стране может появиться под названием Soueast S07. В КНР эта модель, напоминающая по дизайну Li Auto, уже продается.

Во-вторых, в обзор попали сразу два представителя самого популярного китайского бренда в России — марки Haval. В список главных премьер не вошли посвежевший Jolion и совершенно новый H9, зато в нем оказались вторые поколения моделей F7 и H9. Последний уже появился в шоу-румах дилеров (подробнее о нем — здесь), а первый пока только готовится к скорому дебюту.

Наконец, многие российские поклонники китайских автомобилей ждут кроссовер Changan CS75 Plus четвертой генерации. На «поднебесный» рынок он должен выйти до конца нынешнего года, а вот когда его продажи начнутся в РФ, сказать пока сложно. У нас, напомним, сейчас предлагается модель второго поколения.

От себя портал «АвтоВзгляд» добавил бы в этот список еще несколько автомобилей — в частности, Chery Tiggo 9, который станет новым флагманом марки, и Geely Preface — амбициозный седан, призванный заменить россиянам Toyota Camry и прочие «почившие» седаны D-класса. Обе эти модели должны выйти на отечественный рынок уже осенью.