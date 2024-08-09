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Эксперты назвали четыре главные китайские автоновинки для российского рынка

В список попали как уже дебютировавшие модели, так и те, что только готовятся к премьере

В этом году на российском рынке новых автомобилей состоялось — или еще состоится — довольно много любопытных премьер от китайских производителей. «Поднебесные» автостроители подготовили новинки на любой вкус, тип кузова и кошелек — каждый найдет для себя что-то интересное и, возможно, даже задумается о покупке. Но какие модели можно назвать самыми ожидаемыми?

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперты назвали четыре главные китайские автоновинки для российского рынка

На этот вопрос ответили наши коллеги из редакции Motor.ru, опубликовавшие обзор главных китайских автоновинок для России. Так, во-первых, они упомянули рестайлинговый Jetour X70 Plus, который в нашей стране может появиться под названием Soueast S07. В КНР эта модель, напоминающая по дизайну Li Auto, уже продается.

Во-вторых, в обзор попали сразу два представителя самого популярного китайского бренда в России — марки Haval. В список главных премьер не вошли посвежевший Jolion и совершенно новый H9, зато в нем оказались вторые поколения моделей F7 и H9. Последний уже появился в шоу-румах дилеров (подробнее о нем — здесь), а первый пока только готовится к скорому дебюту.

Наконец, многие российские поклонники китайских автомобилей ждут кроссовер Changan CS75 Plus четвертой генерации. На «поднебесный» рынок он должен выйти до конца нынешнего года, а вот когда его продажи начнутся в РФ, сказать пока сложно. У нас, напомним, сейчас предлагается модель второго поколения.

От себя портал «АвтоВзгляд» добавил бы в этот список еще несколько автомобилей — в частности, Chery Tiggo 9, который станет новым флагманом марки, и Geely Preface — амбициозный седан, призванный заменить россиянам Toyota Camry и прочие «почившие» седаны D-класса. Обе эти модели должны выйти на отечественный рынок уже осенью.

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