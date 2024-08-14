АВТОВАЗ прокомментировал новость о старте продаж LADA Vesta c ESP в Белоруссии

Белорусские СМИ написали о том, что в их стране стартовали официальные продажи LADA Vesta c долгожданной системой стабилизации (ESP). Что, разумеется, возмутило российских поклонников марки — ну не может же АВТОВАЗ начать с соседнего рынка, заставляя нас ждать. Однако, как оказалось, никакого запуска и не было — местные журналисты совершили фальстарт.

Флагман с системой стабилизации появился у соседей раньше, чем у нас?

В истории с белорусским запуском LADA Vesta c ESP разобрались наши коллеги из «Российской газеты». Во-первых, они проверили прайс-листы, опубликованные на местном сайте бренда — никаких новых версий с системой стабилизации там не оказалось. Во-вторых, обратились за официальным комментарием в АВТОВАЗ: там им сообщили, что производство флагмана с ESP еще даже не началось.

Добавим, что LADA Vesta, оборудованная системой стабилизации, должна встать на конвейер в самое ближайшее время. Ранее сообщалось, что выпуск таких машин начнется в августе, но пока, до 19 числа, завод находится в отпуске. Быть может, наладит производство по возвращении.

Пока же LADA Vesta продается без ESP: за седаны дилеры просят от 1 239 900 рублей, за универсалы — от 1 643 900.