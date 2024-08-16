У автомобилей LADA осталось всего 3 комплектации дешевле 1 млн. рублей

На этой неделе АВТОВАЗ в очередной раз поднял цены на свою продукцию, в результате чего подорожали модели LADA Granta и семейство Niva. Но психологическую планку в 1 млн. рублей они пока не перешагнули: остается еще три комплектации, которые можно взять за меньшие деньги.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили прайс-листы LADA и пришли к неутешительному выводу: еще чуть-чуть, и, имея в распоряжении миллион рублей, автомобиль тольяттинского бренда уже не купишь. Пока же такая возможность у россиян имеется. Правда, выбор теперь совсем скромный.

Так, у LADA Granta осталось две комплектации, которые предлагаются по цене до миллиона. Это — Standard и Classic'24. Первую можно приобрести, заплатив 699 900 целковых, вторую — 931 000. Можно, но нужно ли? Ведь обе лишены таких полезных опций, как, например, кондиционер. До августовского подорожания автомобили, оснащенные этой системой, стоили до миллиона.

Третий вариант для тех, у кого сильно ограничен бюджет — LADA Niva Legend (бывшая 4x4) в исполнении Classic'24. Внедорожник в этой версии — тоже, кстати, лишенный кондиционера, попросит за себя 981 000 рублей.

Однако тем, кто рассчитывает приобрести «Ладу» за один миллион, стоит поспешить. Нет почти никаких сомнений в том, что АВТОВАЗ успеет еще раз (а то и пару) переписать прайс-листы в этом году. И тогда комлектации Classic'24 как у «Гранты», так и у «Нивы» наверняка перевалят за «лям».