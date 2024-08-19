В России начались продажи кроссовера Exeed RX в новой топовой версии Flagship

Не прошло и недели с тех пор как российские дилеры Exeed открыли продажи RX в версии Premium с «автоматом», а на отечественный рынок уже «выкатилась» новая комплектация кроссовера — Flagship. Она тоже предусматривает АКП, а еще — эксклюзивные цвета кузова и ряд «особых» опций.

Так, Exeed RX в исполнении Flagship предлагает сразу два уникальных оттенка — «галактический серый» и «белый аструм», которые сочетаются с контрастными черными зеркалами и крышей. Из прочих дизайнерских новшеств — иные колесные диски.

В списке оснащения появились массаж водительского кресла, электрорегулировка рулевой колонки по высоте и по вылету, подсветка для ног, система автоматической парковки. Кроме того, в новой комплектации поддерживаются сервисы Exeed Connect (навигация с отображением пробок в режиме реального времени, потоковое видео и музыка, доступ к соц. сетям и прочее). Управлять некоторыми функциями авто теперь можно и со смартфона.

Как и новинка прошлой недели — Exeed RX в комплектации Premium — версия Flagship подразумевает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, агрегатированную с двухлитровым мотором на 249 сил. Цена вопроса — от 5 350 000 рублей. Но, похоже, в пресс-релизе прайс указан с учетом скидок по спецпредложениям. В какую сумму кроссовер обойдется без них, непонятно: на момент публикации этой заметки информации на сайте нет.