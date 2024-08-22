Казалось бы, кроссовером Skoda Kamiq российских покупателей уже не удивишь — дилеры давно наладили «серые» поставки этой модели из Китая. Но нет: торговцы пошли дальше и открыли продажи SUV из Европы. Попросив при этом сумасшедшие 3,7 млн. рублей.

На объявление о продаже европейских Skoda Kamiq обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Они уточняют, что дилер обещает доставить машину под заказ за 2-3 недели. Оснащаются предложенные к покупке кроссоверы литровым турбомотором мощностью 115 л.с. и 200 Нм крутящего момента, семиступенчатым «роботом» DSG и системой переднего привода.

Список опций довольно широкий. В него входят мультифункциональный руль, обогрев передних кресел, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, парктроники в круг, датчик давления в шинах, светодиодная оптика и масса других «комфортных» и «безопасных» систем.

Цена вопроса — 3 750 000 рублей. При этом можно немного сэкономить — опустить прайс до 3 550 000 «деревянных» — если воспользоваться спецпредложениями. Можно, но нужно ли? Располагая таким бюджетом, лучше взять приличного «китайца» — с официальной гарантией и стабильными поставками запчастей. А не нравятся «китайцы» — так полно достойных альтернатив на вторичном рынке. В том числе премиальных и с небольшим пробегом.