«Малыш-Тигуан»: Volkswagen презентовал кроссовер, который может приехать в РФ

Китайское подразделение Volkswagen рассекретило новый субкомпактный кроссовер — модель Tharu XR. И мы вряд ли обратили бы внимание на эту новость, но велика вероятность, что бюджетный SUV доберется и до российского рынка — по схемам «серого» импорта.

Новый Volkswagen Tharu XR сопоставим по габаритам с моделью T-Cross (тоже встречается на российских дорогах). Его длина — 4355 мм, ширина — 1762 мм, высота — 1605 мм при колесной базе в 2651 мм. Что же до багажника, то объем грузового отсека составляет 445 л или 1443 л, если сложить спинки задних кресел.

Силовых агрегата у Tharu XR два: бензиновые на 110 и 160 л.с. Первому аккомпанирует шестиступенчатый «автомат», а второму — семидиапазонный «робот». Привод при этом может быть безальтернативно передним.

Пока Volkswagen лишь опубликовал серию «официальных» фотографий и раскрыл технические подробности об автомобиле. Его «живая» премьера состоится только 30 августа — на автосалоне в китайском Чэнду. Тогда же, вероятно, объявят и цены.

А при чем здесь Россия? Есть все основания полагать, что Tharu XR через некоторое время предложат и наши дилеры, импортирующие машины по «серым» схемам. По крайней мере, тот же T-Cross в РФ продается. Tharu и другие модели для китайского рынка — тоже. Другой вопрос, что стоить он будет явно немало — намного больше, чем в КНР.