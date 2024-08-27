Глашатай вселенской демократии и однополярного мира агентство «Блумберг» внезапно вынесло крупнейшей экономике Европы и флагману всего Евросоюза смертный приговор: полное восстановление немецкой экономики после пандемии COVID-19 и кризиса энергоносителей, вызванного отказом от российский поставок, невозможно. Минуточку, господа, как же санкции? Как же вот это вот все? Не работает? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Мир оказался немного более глобализированным и циничным, чем казалось до 24 февраля 2022 года. Дерзкая попытка прижать Россию к ногтю, отказавшись от многолетнего сотрудничества, которую споро организовала старуха Европа под эгидой США, внезапно вышла комом. На бумаге санкции выглядели сурово и сногсшибательно, но любители красивых диаграмм и презентаций, оказывается, есть не только в отечественном импортозамещении.

Нашлись такие и в европейских центрах планирования. И нашлись, судя по всему, в достойных количествах: по прошествии 30 месяцев макроэкономического конфликта, немецкая экономика дала крен и пошла в известном направлении. Ко дну (но и то, что вы подумали — тоже верно).

Магистры экономики и чревовещания решили назвать вещи своими именами: полное восстановление немецкой экономики после пандемии и отказа от российской нефти и газа невозможно. Никогда. Никак. Производственному сектору Германии нанесен невосполнимый урон, что предупредительно и вежливо подчеркнул Bloomberg.

Фото globallookpress.com

По словам экономического аналитика издания Мартина Адеммера, возврата к показателям 2019 года уже не будет, несмотря на смягчения денежно-кредитной политики (читай — снижения ставок на заемные деньги и различным культивациям спроса). А ранее министр финансов ФРГ г-н Линднер заявил, что немецкая экономика более не конкурентоспособна.

Напомним, что сложносочиненный и капиталоемкий немецкий автопром был кульминацией всей экономики Германии: отраслью, на которую работали сотни предприятий, генерируя рабочие места, налоги и многое другое.

И сейчас этой отрасли в целом просто не найдется места на карте: китайцы подпирают на всех фронтах, от ширпотреба до премиума, американцы готовы взять заводы и людей, но не продукт, а Россия, вечно за все платящая «по верху рынка» Россия, под санкциями.

Ах да, вылетело из головы: на фоне введения повышенных таможенных сборов на китайские машины в Европе, Поднебесная зеркально взвинтила пошлины на произведенные в Старом Свете транспортные средства. Число завезенных в Китай машин будет падать — многие отдадут свой голос тем ТС, что собраны дома и оттого намного дешевле. Цугцванг? Он, точно он. Так что цените свои Volkswagen, товарищи, новых не будет.