И «Соболь NN»: объявлен шорт-лист 12-го сезона премии «ТОП-5 АВТО»

Двенадцатый сезон национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» близок к завершению. И вот на днях авторитетное жюри премии, в которое входят ведущие российские автожурналисты, объявило шорт-лист номинантов. А победители будут названы в конце октября этого года.

Понятное дело, что вот уже второй сезон подряд в этой престижной премии участвуют исключительно китайские марки и модели, за исключением номинации «Коммерческий автомобиль», где среди своих «поднебесных коллег» гордо несет знамя российского автопрома микроавтобус «Соболь NN», за победу которого коллектив портала «АвтоВзгляд» держит, что называется, кулачки.

Всего же, напомним, премия «ТОП-5 АВТО» выбирает лучшие авто года в пяти номинациях: «Компактный автомобиль/кроссовер», «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер», «Большой автомобиль/кроссовер», «Электрический автомобиль» и уже упоминавшийся «Коммерческий автомобиль». Так же под занавес сезона компетентное жюри определит «Автомобиль года» (Car of the year).

В нынешнем году уважаемые эксперты, в числе которых и главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, выбирают победителей из 60 представленных у нас новых или серьезно обновленных моделей. При этом критерии выбора предельно прозрачны и понятны: соотношение цена/качество, дизайн, технические новации, комфорт и практичность. На основании этих оценок в каждой номинации уже выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

Фото организаторов.

В наиболее популярную у соотечественников категорию «Компактный автомобиль» в шорт-лист 12-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Jaecoo J7, Jetour Dashing и Omoda C5 AWD. В числе среднеразмерников Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX, Geely Monjaro, Haval Dargo X, SERES Aito M5. «Больших» представляют Changan CS95, Exeed VX, GAC GS8, Hongqi H5 и Jetour X90 Plus.

Про «электрички», в виду их малой популярности в РФ можно было бы и не говорить, но исключительно ради справедливости перечислим и представителей этой тупиковой ветви развития мирового автопрома, вошедших в шорт-лист «ТОП-5 АВТО». Это Evolute i-Sky, Hongqi E-HS9, Ora 03 и Voyah Passion. У «коммерсантов» конкуренцию «Соболю NN» составят Changan Hunter Plus, Foton Tunland, GWM Poer Kingkong и Jac T8 Pro.