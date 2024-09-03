В России выросли продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в нашей стране в последний месяц лета поднялись на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи единиц. Совокупная реализация по всем категориям увеличилась на 25%, до 170,5 тысяч, включая легковые авто, легкий коммерческий транспорт, грузовики и автобусы, согласно данным Минпромторга.

В ведомстве уточнили, что на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (в возрасте до трех лет) по итогам января-августа 2024-го. Это на 52% больше, чем прошлогодний показатель за аналогичный период — 773 235 единиц. В частности, рынок новинок российского производства оказался на 32% больше показателей января-августа 2023-го, превысив 516 тысяч единиц.

В сегменте легковых автомобилей за последние восемь месяцев текущего года объем рынка составил 994,6 тысячи единиц — плюс 63% в годовом выражении. Что касается легких коммерческих автомобилей и грузовиков — это 84 тысячи и 81,3 тысячи, то есть плюс 37% и минус 10%, цифры по автобусам — 13,6 тысячи или плюс 12% в годовом выражении.

Продажи легких коммерческих автомобилей в России достигли 12 тысяч единиц, грузовых — 10,8 тысячи, автобусов — 1,3 тысячи. То есть это плюс 16% в годовом выражении, минус 32% и минус 11% соответственно.