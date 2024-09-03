Chery стала лидером среди крупнейших зарубежных компаний в РФ

Доход Chery увеличился в четыре раза, составив 590,3 млрд рублей. В 2023-м китайский концерн реализовал в России более 220 тыс. автомобилей нескольких брендов. Среди них непосредственно Chery, плюс Jaecoo и Jetour, Omoda и Exeed.

Автопроизводитель из Китая впервые добился этого по итогам прошлого года

Вторую строчку рейтинга самых крупных иностранных компаний в стране занял JT Group — японский производитель табачных изделий с выручкой 480 млрд рублей. Третье место также досталось табачной компании, но уже из США — Philip Morris International. Ее доход составил 440,2 млрд рублей, сообщает Forbes.

В топ-10 вошли еще два автопроизводителя из Китая. Great Wall Motor занял пятое место, а Geely Automobile десятое. Доход российского подразделения последней — «Джили-Моторс» — вырос в 3,2 раза, почти до 200 млрд рублей. Выручка местного офиса «Хавейл Мотор Рус» увеличилась в четыре раза, до 323 млрд рублей. Кроссовер Haval Jolion оказался наиболее популярным автомобилем в России после отечественной LADA Granta.

Ранее первые строчки рейтинга крупнейших зарубежных компаний в России занимали западные партнеры. В том числе Leroy Merlin / Adeo в 2023 году, немецкая Volkswagen Group в 2022-м, Renault в 2020-м, французский Auchan / Elo в 2015-2019-м.