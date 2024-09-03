В России создали «арктическую» версию внедорожника Tank 500

Новую модификацию внедорожника Tank 500 разработало российское подразделение исландской компании Arctic Trucks. Автомобиль подготовили для серьезного бездорожья. Все изменения и дополнительное оборудование включены в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Новинка получила название АТ35. По сравнению с оригиналом, у нее изменилась геометрия кузова передней и задней части, порогов. Кроме того, специалисты расширили колесные арки. Дорожный просвет Tank 500 увеличился до 279 мм, внедорожник обзавелся 35-дюймовыми шинами и приобрел усиленную подвеску с лифтом и широким диапазоном регулировки жесткости амортизаторов, пресс-релиз со всеми деталями есть в распоряжении редакции портала «АвтоВзгляд».

Под капотом все осталось по-прежнему: Tank 500 АТ35 сохранили 354-сильную V-образную «шестерку», как у предшественника.

Цена «арктической» модификации Tank 500 стартует от отметки 1,35 млн рублей, в итоге внедорожник обойдется покупателю в 7,85 млн рублей. Помимо Tank 500, Arctic Trucks предлагает и особую версию Tank 300.