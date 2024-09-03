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В России создали «арктическую» версию внедорожника Tank 500

Испытания автомобиля проводились на Кольском полуострове

Новую модификацию внедорожника Tank 500 разработало российское подразделение исландской компании Arctic Trucks. Автомобиль подготовили для серьезного бездорожья. Все изменения и дополнительное оборудование включены в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

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Автор
Портал «АвтоВзгляд»

Изображение В России создали «арктическую» версию внедорожника Tank 500

Новинка получила название АТ35. По сравнению с оригиналом, у нее изменилась геометрия кузова передней и задней части, порогов. Кроме того, специалисты расширили колесные арки. Дорожный просвет Tank 500 увеличился до 279 мм, внедорожник обзавелся 35-дюймовыми шинами и приобрел усиленную подвеску с лифтом и широким диапазоном регулировки жесткости амортизаторов, пресс-релиз со всеми деталями есть в распоряжении редакции портала «АвтоВзгляд».

Под капотом все осталось по-прежнему: Tank 500 АТ35 сохранили 354-сильную V-образную «шестерку», как у предшественника.

Цена «арктической» модификации Tank 500 стартует от отметки 1,35 млн рублей, в итоге внедорожник обойдется покупателю в 7,85 млн рублей. Помимо Tank 500, Arctic Trucks предлагает и особую версию Tank 300.

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