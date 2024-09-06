Вся правда о Jetour Dashing: владельцы кроссоверов поделились честными отзывами

Кроссовер Jetour Dashing, дебютировавший на отечественном рынке прошлым летом, за счет интересного дизайна, лояльной цены и довольно широкого перечня оборудования привлекает все больше и больше потенциальных покупателей. Но что скрывается за броской оберткой? Как SUV ведет себя в повседневной жизни у обычных автомобилистов? На что чаще всего жалуются владельцы таких машин? И стоит ли, в конце концов, приобретать Jetour Dashing? Ответы на все эти вопросы нашел портал «АвтоВзгляд», изучивший отзывы реальных собственников.

Сегодня, когда купить новый автомобиль стало действительно сложно, потому что цены на легковушки в дилерских центрах растут не по дням, а по часам, финансовый вопрос выходит на первый план. А в этом смысле Jetour Dashing в самом деле интересен. Приобрести кроссовер с младшим 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач можно, заплатив 2 489 900 рублей. С 6-диапазонным «роботом» вместо «ручки» — за 2 709 900. Со старшим движком на 190 сил и 7DCT — за 3 189 900.

Но это — рекомендованные розничные прайсы без учета скидок по спецпредложениям. С ними может получиться намного «вкуснее». Ознакомиться со всеми предложениями можно на официальном сайте.

«Ну, куплю я эту машину и что буду с ней делать, когда придет время продавать?» — спросит любой практичный водитель. Да, раньше реализовать на «вторичке» китайский автомобиль в самом деле было сложно, но теперь все иначе, а Dashing и вовсе в лидерах в модельном ряду кроссоверов Jetour в России по показателю остаточной стоимости. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали (в июле 2024-го), что через год кроссовер в младшей версии теряет всего 10,8% от первоначальной цены, через два — 13,6%, а через три — 18,4%.

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Другой важный вопрос, волнующий предусмотрительных автовладельцев, связан с обслуживанием. Вероятность того, что Jetour Dashing потребует ремонта, конечно, есть — ни одна машина в мире не застрахована от поломок. Другое дело, что бренд сформировал в нашей стране довольно широкую дилерскую сеть, насчитывающую уже более 150 автосалонов. И забегая немного вперед, скажем, что владельцы «Дэшингов» не жалуются на дефицит запчастей или низкую квалификацию мастеров.

Естественно, для того чтобы в полной мере оценить перспективы владения той или иной моделью, нужно время. Dashing, как уже было сказано, появился в России всего лишь чуть больше года назад. Делать глобальные выводы пока рано, но кое-что понять уже можно. Ведь многие «косяки», если таковые имеются, зачастую дают о себе знать уже в первые месяцы. И, как правило, владельцы спешат рассказать о них в Сети, в красках описывая пережитый ужас.

Так что они говорят о Jetour Dashing? Мы, изучив несколько сайтов, где пользователи могут оставлять реальные отзывы, выбрали чуть больше тридцати самых подробных и разносторонних комментариев относительно российской эксплуатации Jetour Dashing. Проанализировали, выявили те моменты, о которых собственники упоминают чаще всего. Ну а теперь делимся этой «статистикой» с вами.

Начнем с достоинств кроссовера — их, как ни странно, оказалось больше минусов. И чаще всего хозяева этой модели восхищаются в Интернете просторным салоном. О том, что в машине довольно много пространства как для водителя и переднего пассажира, так и для задних седоков, говорится в каждом пятом отзыве. На втором месте по числу упоминаний среди плюсов оказался низкий расход топлива. На третьем — качественные материалы отделки интерьера и интересный дизайн экстерьера. «Выглядит внушительно», — пишут в Сети.

Чуть реже собственники говорят о вместительном багажнике, «отличном свете», «приятной атмосфере в салоне», удобстве и «интуитивности» управления системами автомобиля, хорошей обзорности, комфортабельных сиденьях, ощущении «премиальности». Помимо прочего, они хорошо отзываются о мультимедийном комплексе модели, который «работает плавно и быстро», и шумоизоляции — «на хорошей дороге при скорости около 100 км/ч можно разговаривать чуть ли не шепотом».

Из опций чаще всего акцентируют внимание на круговом обзоре 360 градусов, который «очень полезен для новичков на парковке и в городе», а также адаптивном круиз-контроле, проекционном дисплее и системе распознавания дорожных знаков. Кроме того, в числе достоинств также называются голосовое управление и беспроводная зарядка смартфона, расположенная в удачном месте — на центральной консоли. В целом же обладатели таких машин соглашаются, что «фишек за низкую цену реально много».

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Что касается ездовых характеристик, то по большей части в положительном ключе владельцы Jetour Dashing отзываются о его динамике. Говорят, что мощности (речь о версии с 1,6-литровым двигателем) вполне хватает для резвого старта, и «за такие деньги она удивляет». Кроме того, высокие оценки ставят маневренности и управляемости: «легкий руль, но машина хорошо держит дорогу».

А что по минусам? Самая распространенная жалоба (хотя это слово здесь не совсем уместно) вытекает из последнего плюса. Хорошая управляемость обусловлена довольно жесткой подвеской, и она как раз некоторым владельцам Jetour Dashing не нравится. Да и, в общем-то, все. Остальное — по мелочи. Некоторые автовладельцы пишут, что, на их взгляд, было бы неплохо установить в Dashing более крупную панель приборов и боковые подножки.

Что же до поломок, то большинство тех, чьи отзывы мы изучали, заявили, что не сталкивались с какими-либо неисправностями. В их числе были и те пользователи, что владеют Jetour Dashing плюс-минус год, а это — показатель. Тот водитель, которому все же пришлось обратиться к официальному дилеру, рассказал, что у него в машине барахлил USB-порт.

Проанализировав отзывы реальных владельцев, мы пришли к выводу, что в целом Jetour Dashing оценивается ими положительно. Да, огрехов автомобиль не лишен, но они, как видим, незначительны. И все являются, скорее, не жалобами, а комментариями о том, как можно было бы усовершенствовать машину и на что производителю следовало бы обратить особое внимание, разрабатывая следующую версию кроссовера.

Кстати говоря, младшую модель «Джетура» распробовали не только обычные автомобилисты, но и таксисты. К сожалению, информации о том, сколько именно «Дэшингов» трудится в сервисах извоза, у нас нет, но машины «с шашечками» на дорогах встречаются. А «извозчики», как известно, самые практичные водители — они очень тщательно подходят к выбору транспортного средства. И если какая-то модель поступает на службу в таксопарк, значит, она действительно надежна, экономична и проста в обслуживании.

А теперь ответим на последний вопрос, поставленный в самом начале нашего обзора: стоит ли покупать Jetour Dashing? Тут, конечно, все зависит от личных предпочтений и приоритетов. Но если этот кроссовер вам действительно нравится, а заключить сделку с дилером не дает только сомнение в качестве автомобиля, то — не сомневайтесь. Ведь, учитывая все вышесказанное, проблем с «Дэшингом» возникнуть не должно.

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