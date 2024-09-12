АВТОВАЗ объявил цену светодиодных ходовых огней LADA Niva Legend

Яркость дневных ходовых огней (ДХО) LADA Niva Legend увеличилась на 50% благодаря светодиодам. По сравнению с обычными лампами накаливания, они более долговечны и надежны. Кроме того, применение LED-технологии улучшило баланс энергопотребления.

Светодиодные ходовые огни делают LADA Niva Legend более заметной и днем, и ночью — теперь ездить на автомобиле стало безопаснее. Также производители увеличили в 2,5 раза яркость габаритных огней.

Цена светодиодных ДХО для LADA Niva Legend составляет 7 тысяч рублей. Новая опция доступна для всех вариантов исполнения автомобиля, за исключением базовой комплектации Classic.

В то же время АВТОВАЗ расширил палитру цветов окраски кузова для LADA Niva Legend. В сентябре популярный внедорожник снова обзавелся «кориандром» — это золотисто-коричневый металлик. Его уже применяли для семейств автомобилей LADA Vesta и LADA Granta.

Помимо LADA Niva Legend, «кориандр» получит и Niva Travel. Для внедорожника в пятидверном исполнении это случится впервые.

Напомним, в будущем для LADA Niva Legend предусмотрены электрический корректор фар и новый мотор.