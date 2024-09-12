Южная Корея увеличила экспорт автомобилей в Россию

За первые семь месяцев 2024 года в Россию из Южной Кореи привезли автомобилей на 350 миллионов долларов. В списке стран-импортеров южнокорейских машин наша страна занимает 15 место.

Несмотря на санкции, поставки в июле увеличились почти на четверть как в месячном, так и в годовом выражении

В июле из Южной Кореи в Россию привезли автомобилей на 57 миллионов долларов. Названная сумма на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне 2024-го речь шла о 46 миллионах долларов, в мае — о 41, сообщает ТАСС со ссылкой на таможенную службу республики.

Три год назад наша страна занимала третье место среди импортеров южнокорейских автомобилей. В 2021-м их ввезли в Россию на сумму 2,5 миллиарда долларов. Тогда страны ближнего зарубежья существенно отставали от нас по этим показателям. Например, результат Казахстана был меньше 400 миллионов долларов, а Киргизии — менее 20 миллионов. Сейчас Киргизия оказалась на седьмой, а Казахстан на девятой строчке в рейтинге импорта машин из Южной Кореи.

В 2024 году Сеул ограничил для России поставки легковых машин с рабочим объемом мотора более 2,0 л. Так большинство экспортируемых к нам моделей попали под запрет. Тем не менее на «корейцах» сейчас ездят многие россияне, и Минпромторг принял решение включить запчасти для Kia и Hyundai в список параллельного импорта.