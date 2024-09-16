Стоп машина: с 1 октября ставки утильсбора на авто вырастут в России на 70-85%

Ну вот, господа, и приехали. Власти страны, несмотря на многочисленные предупреждения реальных игроков рынка, а не кабинетных экспертов о том, что повышение ставок утилизационного сбора и в краткосрочной, и особенно в долгосрочной перспективе приведет к резкому подорожанию автомобилей, все-таки пошли на этот шаг. И с 1 октября 2024-го года прайсы в автосалонах будут серьезно переписаны. и в первую очередь это коснется дилеров АВТОВАЗа.

Цены на новые ТС будут резко расти вплоть до 2030 года

А с 1 января каждого следующего года индексация ставок утилизационного сбора составит 10-20%. Долгосрочная шкала затрагивает все сегменты рынка: легковые авто, легкие коммерческие машины, грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы, а так же некоторые вида дорожно-строительной техники.

Соответствующее постановление Правительства РФ вступит в силу 1 октября нынешнего года, сообщает Минпромторг. Но при расчете платежей на транспортные средства, ввезенные в нашу страну до начала следующего месяца, будут актуальны предыдущие коэффициенты. Их применят, если необходимые документы поступят в таможенные органы не позднее 15 октября 2024-го.

Напомним, что одним из активных сторонников повышения ставок утильсбора на автомобили (если не главным закоперщиком) выступал АВТОВАЗ. По мнению его представителей, эта мера имеет больше плюсов, чем минусов. Например, первый шаг по индексации этого сомнительного сбора прошлой осенью позволил заводу выпустить рекордное количество автомобилей LADA, пишет «Российская газета».

В Тольятти считают, что поэтапное повышение ставок утильсбора подтолкнет иностранных производителей к тому, чтобы вкладываться в производство на территории России. К тому же этот «налог» должен позитивно сказаться на развитии автопрома РФ и смежных отраслей, сделать ценообразование на отечественные ТС стабильнее.