Годовые продажи китайских машин в России подбираются к миллиону

С января по август нынешнего года продажи новых легковушек китайского происхождения в России уже превысили показатели за весь 2023-ий. На данный момент своих владельцев нашли 591 тыс. машин. Прошлогодний результат за 12 месяцев — 544 тыс.

Два бренда из КНР вырвались вперед, преодолев рубеж в 100 тыс. штук. Речь идет о Haval и Chery — 116,7 тыс. 102,1 тыс. соответственно, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты прогнозируют, что по итогам сентября к ним явно добавится Geely. За восемь месяцев эта компания подобралась вплотную к стотысячникам, реализовав 96,7 тыс. штук.

Ближе к концу 2024-го в список внесут и Changan, сумевший пока реализовать 71,5 тыс. ТС. Другие автопроизводители из Поднебесной пока сумели продать менее 40 тыс. машин каждый.

Заметим тут, что китайские бренды систематически бьют рекорды по продажам в России с 2021 года. В августе жители нашей страны купили 90 тысяч новых легковушек из Поднебесной. Например, для Haval последний месяц лета стал вторым рекордом по продажам подряд, для Chery и Jetour — третьим.