Давай поспорим: «Нива», Hongqi, Tank названы лучшими внедорожниками года в России

В девятнадцатый раз подряд «Клуб 4х4» определил лучшие внедорожники года. Победителей этого конкурса, напомним, выбирают как профессионалы, так и простые автовладельцы. В итоге премий вручают тоже две: экспертную и, так сказать, любительскую. И в 2024 году мнения профессионального и «пользовательского» жюри во многом не совпали. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Напомним, что лучшие внедорожные автомобили и кроссоверы выбирают/назначают в России с 2005 года, присваивая премию в каждом классе. Свой выбор отдельно делают профи и владельцы. В нынешнем году борьба шла в 10 номинациях: полноразмерные внедорожники, среднеразмерные внедорожники, компактные внедорожники, полноразмерные кроссоверы, среднеразмерные кроссоверы, компактные кроссоверы, среднеразмерные моноприводные кроссоверы, компактные моноприводные кроссоверы, электрические и гибридные кроссоверы, пикапы.

Естественно, большая часть имен в нынешнем сезоне премии — представители «поднебесного» автопрома. Но, как всегда, есть и несколько исключений: например, самый народный вездеход — «Нива» — завоевал не только приз зрительских симпатий, но и титул лучшего компактного внедорожника. Автолюбители в этой номинации активно голосовали и за Suzuki Jimny.

А вот победителем раздела «Полноразмерный внедорожник» выбор оказался единым у всех — Tank 500. В категории среднеразмерых «проходимцев» симпатии водителей были за Танк 300, а вот эксперты отдали титул Оting Палладин. Он же, кстати, призван самым подготовленным для российских условий автомобилем.

Титул среди полноразмерных кроссоверов разделили Subaru Outback и GAC GS8, а Jetour T2 признали лучшим среднеразмерным SUV. Народным компактным «паркетником» стал Chery Tiggo 7 Pro Max, а эксперты в этом классе выбрали Haval H3. «Компактные моноприводные кроссоверы» — GAC GS3 и Geely Coolray, Среднеразмерные моноприводные кроссоверы — Xcite X-Cross 7 стал выбором зрителей, а Jetour X90 Plus —экспертов. Лучшими электромобилями названы Hongqi E-HS9 и Seres M5, а лучшими пикапами — Changan Hunter Plus и JAC T9.