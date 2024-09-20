LADA Granta покрасили в синий цвет

С конвейера сошли «Гранты» в кузовах седан, лифтбэк и версия вседорожного универсала с приставкой Cross, сообщает паблик Avtograd News. Собственно, это и есть вся линейка семейства, за исключением спортивных версий. Но официальной информации о появлении синего «металлика» для LADA Granta пока нет.

Напомним, что цены на седан «Гранта» начинаются с 699 900 рублей. За лифтбэк просят уже минимум 1 042 000, исполнение Cross и того дороже — от 1 140 000. В моторную гамму входят 1,6-литровые агрегаты с отдачей 90, 98 и 106 л.с. В качестве трансмиссии могут выступать пятиступенчатая «механика» и простой «автомат».

Прайсы на LADA Granta Sportline стартуют с 1 301 000 рублей. Ее двигатель выдает уже 118 л.с. Недавно портал «АвтоВзгляд» сообщал, что такой же агрегат в будущем получит LADA Niva Sport.