Перспективы LADA Aura для чиновников оценят в Кремле

Стоимость новых LADA Aura, а также их надежность будет изучать Управление делами Президента РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, специалисты уделят внимание и ценовым характеристикам модели, и ее возможностям для государственной службы.

Оценка перспективного автопарка для чиновников — обычная практика. Судя по всему, для LADA Aura исключений не предвидится, в том числе с учетом ее российского происхождения. «Будет это сделано и на этот раз», — цитирует ТАСС пресс-секретаря лидера нации Дмитрия Пескова. Он прокомментировал перспективы LADA Aura на брифинге в пятницу, 20 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Ожидается, что LADA Aura будет востребована среди чиновников как минимум регионального уровня. В июле ее протестировал лично Владимир Путин. Он положительно оценил стретч-седан, проехав на нем по трассе М11 «Нева».

Согласно последней информации, стоимость базовой версии LADA Aura составит 2,6-2,8 млн. рублей. Однако глава АВТОВАЗа Максим Соколов отмечал, что цена авто превысит 3 млн. рублей, как ранее писал портал «АвтоВзгляд».

Напомним, что LADA Aura построена на базе родственной «Весты». К главным особенностям новинки относят увеличенную, по сравнению с донором, колесную базу. Она прибавила 25 см, обеспечивая комфорт пассажирам второго ряда сидений.