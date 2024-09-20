Средняя цена новой машины в России опять превысила 3 млн. рублей

В итоге в последнем месяце лета средний прайс на новенько авто составил 3,03 млн. рублей. Эксперты рассчитали его, использовав средние же цены, рекомендованные дистрибьютором. Также учитывались объемы продаж по каждой модели с учетом двигателя, трансмиссии, кузова и привода, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Планка средневзвешенной цены до трех миллионов держалась последние четыре месяца. Впервые она была превышена в середине лета прошлого года, тогда речь шла о 3,02 млн рублей. С того момента в течение 10 месяцев средневзвешенная цена превышала трехмиллионный рубеж. В марте аналитики зафиксировали максимум, составивший около 3,4 млн рублей.
Напомним, что портал «АвтоВзгляд» ранее сообщал, какие автомобили и на сколько подорожали в России в сентябре.