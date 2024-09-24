Внедорожник Lexus GX начали продавать в Казахстане по сумасшедшим ценам

Полноприводный Lexus GX третьего поколения привезли в дилерские шоу-румы Казахстана. В пересчете на рубли за автомобиль просят 9,7 млн. При этом начальная комплектация оказалась достаточно пустой. Кстати, в этот раз для GX предусмотрен только один мотор во всех версиях. Это 354-сильный битурбированный агрегат объемом 3,5 л, работающий в паре с «автоматом» на десять ступеней.

Из-за невероятно высокого ценника (49,9 млн тенге) Lexus GX ощутимо проигрывает конкурентам. Например, ближайшему родственнику Toyota Land Cruiser Prado 250. Его топовый вариант оснащен намного богаче «Лексуса», но обойдется покупателям значительно в меньшую сумму — 8,3 млн рублей (43 млн тенге). Китайский Tank 500 стоит дешевле Lexus GX в два раза, вилка цен на него — от 4,6 до 5,2 млн рублей (23 790 000 — 26 990 000 тенге). При таком прайсе многие сделают выбор в пользу «китайца», сообщает ресурс Quto.ru.

На рынке республики Lexus GX также доступен в комплектации Ovetrail. Она добавляет внедорожный обвес, адаптивную регулируемую подвеску, блокировку заднего межколесного дифференциала и 18-дюймовые колеса. И это выглядит очень внушительно, но стоит 10,6 млн. рублей (54 900 000 тенге). Отдав такие деньги за машину, большинство владельцев вряд ли поедут «убивать» ее на серьезном бездорожье. Кстати, что странно, для Land Cruiser 250 такой версии в Казахстане не предусмотрено.