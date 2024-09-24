Кроссовер Geely Cityray официально представили в России

Презентуя для нашей страны Geely Cityray, производитель, тем не менее, ничего не рассказал о ценах и старте продаж автомобиля. Лишь подчеркнул, что паркетник в первую очередь предназначен для молодых семей. В модельном ряду бренда он занимает место между родственниками Coolray и Atlas.

Габариты Cityray — 4510х1865х1650 мм. Объем багажника составил 571 л. Сложив задний ряд сидений, можно расширить его до 1271 л. Экстерьер должен привлечь покупателя спортивными акцентами. Для всех версий исполнения, кроме начальной, предусмотрена панорамная крыша. В салоне основными функциями можно управлять через экран мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Подсветка интерьера позволяет выбрать из 72 вариантов цветового оформления.

Под капотом SUV трудится 147-сильный турбодвигатель объемом 1,5 л. Максимальный крутящий момент — 270 Нм. Передачи переключает семидиапазонный «робот». Разгон до «сотни» занимает 8,9 с. В смешанном цикле «Ситирэй» расходует 6,5 л бензина на 100 км.

Новичок рынка построен на модульной архитектуре и доступен только с передним приводом. Клиренс достигает 185 мм. Производители предусмотрели несколько режимов движения: Smart, Eco, Comfort и Sport. Они меняют усилие на руле, алгоритм работы трансмиссии и отклик машины на педаль газа.

Комплектаций четыре: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. В «базе» Geely Cityray имеет 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, обогрев мультируля, передних сидений, зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя «дворников». Кроссовер сразу оборудован множеством электронных ассистентов, в том числе системами ABS, ESС, помощниками при старте в горку и движении под уклон.

Двигатель запускается кнопкой, на борту есть круиз-контроль, однозонная климатическая система, со стороны водительской двери реализован бесключевой доступ. Отделка салона состоит из экокожи и ткани, обивка потолка — черная.