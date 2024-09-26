LADA Niva Legend опять почернела

На АВТОВАЗе снова начали окрашивать кузова популярного отечественного внедорожника LADA Niva Legend в черный цвет. Эмаль носит эффектное название «Черная пантера». Хотя на покрасочной линии таких машин немного, их уже отгружают в дилерские центры. О появлении черного колера для Lada Niva Legend сообщил паблик Avtograd News на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

А будущем, напомним, LADA Niva получит 1,8-литровый двигатель. Он должен появиться на товарных машинах в 2025 году. Скорее всего, речь идет об агрегате «Весты», который дефорсируют для «Нивы» до 90 л. с. В диапазоне более 1500 об/мин инженеры тольяттинского автогиганта сделают работу мотора стабильнее. Сейчас LADA Niva Legend и Niva Travel оснащаются 83-сильным бензиновым мотором объемом 1,7 л, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ назвал стоимость светодиодных ДХО для LADA Niva Legend. Она прошла такое же обновление, как и LADA Niva Bronto.