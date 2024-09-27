Почем фунт лиха: за что водители хвалят и ругают кроссовер Belgee X50

Один из самых популярных и частых на российских дорогах автомобилей нового отрезка истории — Geely Coolray и его наследник Belgee X50 — по сути, первое поколение «Кулрея», выпуск которого налажен на конвейере бренда в Беларуси. Судя только по количеству представителей этой модели на каждом светофоре (марка, кстати сказать, входит в ТОП-10 самых продаваемых в России), уже можно сделать некоторые выводы. Но «дьявол всегда кроется в мелочах», поэтому слово тем, кто знает, так сказать, «изнанку жизни» и обладает полным правом судить на собственном опыте — владельцам Belgee X50. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новые времена требуют новых правил, но, будем откровенны, одна истина останется неизменной во веки веков: лучший автомобиль — это новый автомобиль. Какой бы искренней ни была привязанность к определенному бренду, какие бы веские доводы ни звучали в пользу «проверенного временем железного коня», однажды его придется поменять.

Как правило, решение принимается под воздействием самого мощного и действенного «нервного окончания» — кошелька. В тот миг, когда содержание старой машины по своей стоимости выходит разом за все красные линии, наступает момент истины. Он же — время перемен. И тогда мы идем в автосалон: владелец подержанной машины, которая постоянно ломалась и требовала внимания, дважды подряд в одну речку не войдет. Если уж и менять — то на новую.

Но в дилерских центрах сегодня — тоже медом не намазано. Цены высоки, а с учетом памяти о стоимости автомобилей три года назад — высоки в квадрате. Первый шок пройдет, но выбор все равно будет сложным. Будем откровенны: с бюджетом около 2,5 миллионов рублей или, что бывает несколько чаще, «два плюс машина в trade-in», вероятно, предстоит обивать пороги отечественных брендов или ждать распродаж.

Хотя какие тут распродажи, если и ключевую ставку, и ставки утильсбора опять подняли. Но любому правилу свойственны исключения, например Belgee X50.

1/4

У машины есть несколько весьма сильных сторон. Во-первых, уже накоплен опыт ее обслуживания и ремонта. Огромное количество Coolray успели накатать сотни тысяч километров в такси и каршеринге, где глубокого отторжения не вызвали. Скорее наоборот, небезосновательно считаются одним из лучших вариантов.

Во-вторых (вишенка на торте), цена: без учета различных спецпрограмм и скидок кроссовер в самой бюджетной комплектации Active обойдется в 2 305 990 рублей, следующая Style — в 2 415 990 рублей, а топовая Prestige — в 2 515 990 рублей. Активация фирменных программ позволит «скостить» 320 000 рублей со всех вышеуказанных условий покупки. И вот он наш, самый распространенный на сегодняшний день бюджет, с которым приходят в автосалон.

Ликбез для любителей здоровой арифметики завершен, плавно переходим к другому мощному аргументу: а что народ-то говорит? Мы внимательно прошерстили Всемирную паутину на предмет личного мнения владельцев и собрали наиболее распространенные отклики: как положительные, так и отрицательные. Начнем, по традиции, с того, что пришлось российским водителям по вкусу.

1/6

В общем и целом, особенно для нации, исконно встречающей «по одежке», Belgee X50 приняли очень тепло: внешне он понравился авторам многих отзывов. Тут и упоминания общей лаконичности внешнего вида SUV; и красивой, да к тому же еще и с задачей справляющейся светодиодной оптики; и решения оконечной банки выхлопной системы с двумя трубами, и спойлера.

Народу нравятся красные суппорты — ну так дайте, черт возьми, народу эти самые красные суппорты! Пока все сомневались и мялись, китайцы просто сделали то, что люди-то и хотели! Неужели это так сложно уж было?

Также хвалят и салон за очень хорошее качество материалов и подгонку деталей. Владельцы считают, что его отделка — на уровне более дорогих и статусных автомобилей. Сразу несколько авторов отметили удобный руль, регулируемый по высоте и вылету, общую эргономику и богатство оснащения. «Есть бесключевой доступ, камеры кругового обзора, автохолд, электромеханический ручник, встроенный видеорегистратор, аудиосистема с шестью динамиками, автопарковщик и много чего еще.

1/4

Имеются подогревы передних и задних кресел, обогрев руля, зоны покоя щеток, форсунок стеклоомывателя, зеркал заднего вида и заднего стекла. В общем, зимний пакет достаточный. Дистанционный запуск двигателя тоже есть, поэтому лобовое стекло, надеюсь, зимой отойдет ото льда, пока машина будет греться. В общем, по опциям машина напичкана", — пишет один из счастливых обладателей.

Ему вторят и другие: «Мультимедиа сенсорная 10,25 дюйма и расположена в удобном для глаз месте. Цифровая приборка 7-дюймовой диагонали, стильная, удобная и информативная. Есть USB разъемы. Есть большая панорама с люком. Еще очень понравился черный потолок: смотрится очень гармонично с красно-черным салоном».

Неожиданно, но имеется сразу несколько лестных упоминаний кресел, что вообще-то несвойственно автомобилям из Поднебесной. Китайские сиденья принято ругать, но в случае Belgee нашлись и поклонники: «Кресла вполне удобные. При росте 180 см подушка, правда, коротковата и немного высоко стоит левая нога, но я быстро привык. Сиденье водителя регулируется, в том числе, и по высоте, нашел для себя удобную посадку довольно быстро».

1/7

Столь же положительные эмоции вызвала и климатическая установка автомобиля. Владельцы очень тепло отнеслись к тому, что «погодой в доме» тут можно управлять привычными «физическими» клавишами и «крутилками», а не только, как во многих других авто, через экран мультимедийки.

Что, как справедливо замечают в некоторых комментариях водители, очень небезопасно на ходу. Встречаются, правда, и замечания к работе климата — кому-то дует слишком холодно в авторежиме, а кому-то, наоборот, слишком горячо.

Правда, не всем, судя по отзывам, удалось сразу подружить свои «яблочные» смартфоны с приложением QDLink (3+), установленным на «пятидесятке». Однако, как указывает немалое число их оппонентов, это на самом деле не так сложно. А проблема зачастую бывает в неоригинальном кабеле для подсоединения гаджета.

1/5

И «яблоки», и «андроиды» подключаются к системе с помощью шнурка через USB. В первом случае изображение на экран мультимедиа идет на весь экран. Во втором — слева на экране мультимедиа появляется дополнительное меню, которое многим не нравится.

Также автовладельцы жалуются на непонятный алгоритм некоторых настроек, которые сбиваются, стоит автомобиль заглушить: например, этим страдает интерьерная подсветка. Мелочь, конечно, но на общем фоне выделяется. А вот к шумоизоляции, как ни странно, претензий практически нет.

Особо въедливые владельцы не только пишут, что «шумка» у Х50 в рамках класса и сегмента очень даже нормальная. Более того, они даже нашли в нише под запасным колесом дополнительную шумоизолирующую вставку, прикрывающую голый металл. Кстати, если говорить о грузовом отсеке, то стоит привести и такой отзыв:

— Багажник, — пишет в одном из комментариев владелец, — отделан тканью, а не гулким и легко царапающимся пластиком. Есть удобный органайзер под фальшполом. Мне оба этих решения реально зашли.

На асфальте Belgee чувствует себя уверенно: 150 лошадиных сил хватает всем, а 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия оперативно и незаметно переключает передачи. Комментариев о недостатках мощи не нашлось. Напротив — хвалят за грамотно выбранный тандем прыти и экономичности.

1/7

Есть и еще один важный показатель касательно долговечности агрегатов и в целом модели — Х50, как и его исходника, очень любят в каршеринговых компаниях и таксопарках. При этом некоторые владельцы пишут про жестковатую подвеску машины, но тут же честно признаются, что она весьма энергоемка и в целом неплохо настроена и отбалансирована. Что, по общему мнению, весьма положительно сказалось на управляемости автомобиля.

Есть и такой отзыв: «Автомобиль безопасный и с множеством электронных помощников. Кроме шести подушек имеются все современные и необходимые системы безопасности: ABS, ESС, TCS и другие. Из полезных в эксплуатации плюшек хотел бы отметить системы помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) — не дает откатиться назад и помогает контролировать спуск вперед».

1/4

Подводя итог, можно наговорить много, но вывод достаточно прост. Его подвел один из авторов отзывов:

— Считаю, что за эти деньги Belgee X50 — отличный выбор на нашем рынке автомобилей. Тут и практичность, и дизайн, и качество с проверенной временем технической частью. То есть все хорошо. Гарантия — 5 лет или 150 тысяч километров, что особенно важно в наше время.

И здесь что-то добавлять — только портить...