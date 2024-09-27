В России вырос рынок премиальных автомобилей с пробегом

За последний месяц лета россияне купили 217 люксовых машин. Это на 15 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной у наших сограждан оказалась продукция Bentley. На долю британского бренда из Крю пришлось более 35% сегмента, что составило 77 экземпляров.

У Rolls-Royce с результатом 45 экземпляров пятая часть рынка. Далее в списке идут «итальянцы»: у Maserati и Lamborghini по 38 купленных авто. Еще 13 любителей премиальных машин выбрали Ferrari, на последнем месте по популярности оказался Aston Martin с шестью экземплярами, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше половины премиальных авто на вторичке или 52% купили жители Москвы, в пересчете на машины — 112 штук. На Московскую область и Петербург пришлось около 20% рынка, это 19 и 24 экземпляра. В конце лета среди моделей по спросу лидирует Bentley Continental GT, второе и третье место у Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. Это 41, 30 и 16 машин соответственно. Замыкают ТОП-5 Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan: своих владельцев нашли 16 и 15 авто этих марок.

Напомним, самые дорогие авто по-прежнему продаются в России. Цены реально сумасшедшие, но тем не менее не «Ладой» единой, и даже не «китайцами» живы россияне.