Новый Chery Tiggo 9: китайцы рассказали о модульной платформе кроссовера

Уже в этом году на российский рынок выйдет новый флагманский кроссовер линейки Tiggo от Chery. В преддверии запуска «девятки» китайцы провели очередную презентацию, в рамках которой рассказали о модульной платформе, послужившей основой для многообещающей модели. Все подробности — в материала портала «АвтоВзгляд».

До конца 2024 года китайская Chery планирует вывести на российский рынок свою флагманскую модель Tiggo 9, о чем, впрочем, уже неоднократно сообщалось ранее. А пока это не произошло, компания постепенно раскрывает подробности, касающиеся новинки. В ходе презентации 30 сентября представители Chery рассказали о модульной платформе автомобиля — T2X. Эта архитектура разрабатывалась для более «продвинутых» моделей концерна.

Китайцы утверждают, что эту платформу отличают исключительная безопасность и высокий уровень комфорта машин, для которых она создавалась. Данные преимущества, как заверяют в компании, обеспечены самыми передовыми технологиями. Автомобиль на модульной платформе T2X одновременно заявлен как атрибут высокого качества жизни и как самый высокотехнологичный образец в модельном ряду Tiggo.

Кузов Chery Tiggo 9 на 85% состоит из высокопрочной стали. По итогам всех физических краш-тестов (а их, как говорят китайцы, было проведено более 150) образцы на платформе T2X показали себя, что было особо подчеркнуто, без преувеличения отлично — и в плане активной, и в части пассивной безопасности. Кроме того, особенности «тележки» позволяют смонтировать в салоне авто до 9 «эирбегов» по периметру салона и еще один — между передними сидениями. При этом коэффициент использования пространства в кроссовере составляет 70,04%.

Новинка сможет похвастать не только просторным салоном, но и вместительным багажником. Chery Tiggo 9 будет доступен в двух вариантах — с пятью сидениями и «5+2». Обещают, помимо прочего, «очень удобную» систему автоматической парковки, позволяющую, как заверил представитель компании, чувствовать себя уверенно за рулем даже начинающему водителю.

Длина автомобиля — 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1740 мм, размер колесной базы — 2820 мм. Chery планирует вывести на отечественный рынок как бензиновую, так и гибридную версии Tiggo 9. В первом случае под капотом «пропишется» двухлитровый двигатель, во втором — полуторалитровый. Аккомпанировать им, судя по всему, будет 8-ступенчатый «автомат».

Подробное описание комплектаций и прайс-листы китайцы опубликуют позже.