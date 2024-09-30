Фотошпионы выследили Tank 700 в России

Рамный Tank 700 попал в объективы у одного из дилерских центров в Москве. Папарацци обнаружили автомобили, окрашенные в серый и зеленый цвет. Для «семисотого» предусмотрено всего четыре колера, в палитру также входят черный и белый. Новинка полностью сертифицирована для нашей страны, официальный старт продаж запланирован на октябрь.

Об обнаруженных в российской столице товарных экземплярах Tank 700 сообщает портал «Китайские автомобили». Можно утверждать, что в кадр попали бензиновые версии внедорожника, поскольку на левом заднем крыле нет порта для зарядки. Салон сфотографирован через стекло, поэтому говорить о деталях интерьера не приходится. Но заметно, что отделка выполнена в черно-коричневых тонах.

Tank 700 планируют продавать на российском рынке в трех комплектациях. Бензиновых будет две, плюс гибрид. Ожидается, что у дилеров сначала появятся именно подзаряжаемые автомобили. Они получат силовую установку, которая состоит из V-образной «шестерки» объемом 3,0 л и электромотора. Максимальная отдача — 517 л.с., тяга — 800 Нм. Трансмиссия — «автомат» на девять ступеней.

Официальной информации о бензиновых Tank 700 пока нет, но, по данным китайского Минпрома, под капотом у внедорожника установлен трехлитровый битурбированный V6. Его мощность составляет 360 л.с.

Напомним, в России скоро появится «злая» версия Tank 300 — младшего брата Tank 700. «Трехсотый» подготовят для серьезных поездок за пределами городской черты, он получит силовой обвес и не только.