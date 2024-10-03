Кроссовер Jetour X50 появится в России до конца 2024 года

Новый Jetour X50 запустят в России в последнем квартале 2024 года, сообщает портал «Китайские автомобили. рф» со ссылкой на официальное представительство бренда. Полный прайс-лист по-прежнему держат в секрете.
Изначально кроссовер Jetour X50 получит под капот обычный 1,6-литровый «атмосферник», выдающий 113 сил. Он агрегатируется с классической механической КП на пять ступеней. Старшие версии «паркетника» будут поинтереснее, их оборудуют 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л и шестидиапазонной роботизированной трансмиссией.
Первая публичная презентация компактного кроссовера Jetour X50 состоялась в России в конце июля. Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее сообщал о комплектациях «паркетника» и вариантах окраски кузова.