Кроссовер Jetour X50 появится в России до конца 2024 года

Уже известно, что в базовую комплектацию Jetour X50 включены ABS и система курсовой устойчивости. Головная оптика будет галогеновой, зато комбинация приборов — цифровой. Китайские производители предусмотрели датчики дождя, света и доступ в салон без ключа.

Новый Jetour X50 запустят в России в последнем квартале 2024 года, сообщает портал «Китайские автомобили. рф» со ссылкой на официальное представительство бренда. Полный прайс-лист по-прежнему держат в секрете.

Изначально кроссовер Jetour X50 получит под капот обычный 1,6-литровый «атмосферник», выдающий 113 сил. Он агрегатируется с классической механической КП на пять ступеней. Старшие версии «паркетника» будут поинтереснее, их оборудуют 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л и шестидиапазонной роботизированной трансмиссией.

Первая публичная презентация компактного кроссовера Jetour X50 состоялась в России в конце июля. Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее сообщал о комплектациях «паркетника» и вариантах окраски кузова.