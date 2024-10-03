Сколько в России нераспроданных новых авто и как быстро они будут дорожать

С 1 октября в России резко повысились коэффициенты утилизационного сбора для новых автомобилей. При этом в стране к этому черному дню календаря накопились определенные запасы нераспроданных транспортных средств. Сколько в легковом сегменте их сейчас может быть и как станут меняться цены по мере реализации складских «излишков», портал «АвтоВзгляд» выяснил у автоэкспертов.

Эксперт Жигалов оценил текущие запасы машин у дилеров и темпы роста цен на них

Цены на автомобили в России после вступления в силу новых ставок утильсбора, безусловно, будут расти, в том числе — на отечественные бренды, хотя российским производителям и положена компенсация этого «налога» из бюджета. Такое мнение высказал порталу «АвтоВзгляд» глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

— Основные изменения, скорее всего, произойдут в январе, — говорит наш эксперт. — Сейчас кто-то переписывает прайс-листы, кто-то сокращает скидки, но все внимательно наблюдают друг за другом. Оживление спроса за последние три месяца произошло в основном за счет выборки ресурса будущих периодов, поэтому с ростом цен неизбежно и охлаждение...

Насколько сильным будет сокращение продаж, загадывать сложно, признает г-н Жигалов. Но повторить в следующем году результат нынешнего окажется очень трудно. Специалист напоминает, что с 1 января утильсбор вырастет еще на 100 000 рублей. Для электромобилей, которых не коснулось текущее повышение, он увеличится более чем на 600 000 руб.

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— Затоваривания дилерских складов мы не наблюдаем, хотя все, конечно, постарались создать запасы. Импортеры — в том числе. Но при этом складские остатки вряд ли превышают объем на два-три месяца продаж, что вполне может соответствовать примерно 400 000 нереализованных авто. Точных данных никто не раскрывает.

Но ситуация конца прошлого года, когда отмечалось существенное затоваривание, не повторится. Китайские производители в этот раз подходят к планированию следующего года гораздо более осторожно, да и спрос вырос, — комментирует ситуацию Жигалов.

При этом очевидно, что возможности поставщиков из КНР по наполнению складов непосредственно в Китае огромны. Но, опять же, компании едва ли готовы делиться такой информацией. В свою очередь, у отечественных производителей подобной потребности нет, ведь они получают компенсацию утильсбора из бюджета пропорционально степени своей локализации, а значит — у них не имелось стимула забивать свои склады продукцией в ожидании 1 октября.

В целом российский рынок до конца года будет пребывать в состоянии умеренного охлаждения, полагает Жигалов:

— А потом наступит новая действительность. К концу января 2025-го фактические цены — прайс-лист минус акции — вырастут в среднем на 5-10%. Большинство ценников перепишут. При этом многие дилеры постараются компенсировать повышение различными скидками, — указывает эксперт.