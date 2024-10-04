Россиянам назвали среднюю стоимость новой машины

По итогам первого месяца осени средний ценник на новые автомобили в нашей стране достиг 3,56 млн рублей. Он стал меньше на 286 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроссовер корейского происхождения Hyundai Santa Fe стал лидером среди моделей, чья стоимость снизилась в сентябре по сравнению с августом. «Санта Фе» в среднем подешевел до 6 млн рублей — на 6%. Прайс китайского Hongqi HS5 вернулся к 4,41 млн рублей, компенсировав 5% стоимости. В топ-5 автомобилей, которые стали доступнее, включили Jetta VS5 и FAW Bestune T77. Первый потерял в цене 3,8%, второй — 3,3%, что составило 2,9 и 2,81 млн рублей млн рублей соответственно. На последней строчке расположился Omoda C5. Теперь за него просят 2,77 млн рублей, потеря в цене по сравнению с прошлым месяцем составила 2,5%, подсчитали аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Больше всего прибавили в стоимости Haval F7 и Lixiang L9. По сравнению с показателями августа, оба автомобиля подорожали на 6%. Средний ценник первого «китайца» дошел до 3,2 млн рублей, за второй придется заплатить 8,75 млн рублей. Kia Sportage оценивается в 4,21 млн рублей, «кореец» подорожал на 4%. «Электричка» Zeekr 001 — на 3,4%, всем желающим придется выложить за него 6,84 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о том, сколько в нашей стране нераспроданных новых машин и как быстро они подорожают. Эксперты оценили запасы авто у дилеров и темпы роста цен на них.