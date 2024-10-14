К российским дилерам приехал кроссовер Geely Cityray

Целевой аудиторией нового китайского «паркетника» Geely Cityray должны стать автомобилисты в возрасте от 30 до 45 лет. Но, вполне возможно, что кроссовер привлечет и покупателей постарше. Дополнительный интерес к нему должен вызвать прайс-лист.

Первую партию Geely Cityray доставили как минимум к дилерам Санкт-Петербурга. В нее вошли автомобили в белом, голубом и сером цвете кузова, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Отмечается, что аудитория «Ситирэя» расширится в том числе за счет владельцев других «китайцев» и любителей брендов, которые ушли из России.

По прогнозам экспертов, Geely Cityray уже в 2025 году может занять 15% от общего объема продаж марки. Конкурентами считаются автомобили из Поднебесной, которые начали продавать у нас в течение этого года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал цены новейшего Geely Cityray. Он доступен на нашем рынке в четырех комплектациях. Минимальная стоимость «паркетника» составляет 2 699 990 рублей, по схеме Trade-in — 2 399 990 рублей. В оснащение сразу входит современная электроника, отвечающая за безопасность — ABS, ESС, антипробуксовочный ассистент, помощники при экстренном торможении и старте в горку.