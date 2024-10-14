Топовые LADA Vesta Cross лишились «механики»

LADA Vesta в кузове седан, а также Cross и SW Cross перестали предлагать россиянам в исполнении Techno'24 с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 106 л.с. В настоящее время вседорожные версии доступны только с автоматической трансмиссией и 1,8-литровым мотором отдачей 122 л.с.

Об исчезновении из прайс-листа LADA Vesta Cross в максимальной комплектации с механической коробкой передач сообщил портал «Лада.онлайн». Эксперты оценили оснащение семейства «Веста», когда эта модель стала продаваться на рынке с новыми опциями и системой курсовой устойчивости (ESC).

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи LADA Vesta с ESC. В зависимости от варианта исполнения ценник нового оборудования и опций для автомобиля составит от 11 до 74 тыс. рублей.

Также мы писали о перспективах появления климат-контроля у семейства «Веста». На момент запуска у нее не было ряда систем, потому что Тольяттинскому автогиганту пришлось менять поставщиков различных деталей.