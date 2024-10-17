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В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso

Новинка рынка щеголяет крытым еще на заводе багажным отсеком

Oting Palasso стал первым в нашей стране заводским пикапом с закрытым верхом багажника. Своей практичностью автомобиль должен заинтересовать охотников и рыболов. Новинка построена на базе японского «донора» Nissan Navara. Дебют пикапа-хардтопа прошел в рамках выставки «ORЁLEXPO 2024», собравшей бизнесменов и ведущих производителей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso

Oting Palasso оснащается бензиновым мотором Mitsubishi 4K31. Объем силовой установки составляет 2 л при отдаче 218 сил. Максимальная тяга — 360 Нм. На привычную сотню километров пробега заявлен расход топлива 8,7 л по циклу WLTC. Для такого достаточно мощного пикапа (разумеется — полноприводного) это очень неплохой показатель.

Длина кузова «Палассо» достигает 5277 мм, ширина и высота — 1864 и 1989 мм соответственно. Производители из Поднебесной называют объем багажного отделения рекордным: 2150 л, и в него действительно войдет множество различных грузов, включая стройматериалы.

Фото производителя.
Фото производителя.

По словам главы филиала Sinomach Auto (владеет Oting) в России Цзи Цзыюаня, Oting Palasso — первый в нашей стране пикап с жестким верхом, сочетающий практичность и комфорт. Производители гарантируют и надежность, и достойные офф-роудные характеристики ТС.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» анонсировал дебют Oting Palasso. Уточнялось, что среди выставочных образцов компанию новинке составит обладатель титула «Лучший внедорожник для России» Oting Паладин.

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