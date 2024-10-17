Новый российский кроссовер Xcite X-Cross 8 показали в Сети

Отечественный автомобильный бренд Xcite в скором времени должен представить свою очередную новинку — кроссовер X-Cross 8. Она может появиться на рынке до конца текущего месяца. Автомобиль поставят на конвейер бывшего автозавода Nissan в Санкт-Петербурге.

Фотографию передней части X-Cross 8 опубликовал телеграм-канал «Русский автомобиль». Уточняется, что этот «паркетник» будет отличаться от «донорского» Chery Tiggo 8 Pro именно анфасом. Согласно прогнозам, «восьмерка» получит под капот 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 сил. Переключением передач станет заведовать 7-диапазаонный «робот» с двумя сцеплениями.

В отличие от младшего брата X-Cross 7, флагманский X-Cross 8 обзаведется полным приводом и панорамной крышей. Ранее сообщалось, что его построят на основе китайского «паркетника» С-класса. Примерная длина модели — 4700 мм, ориентировочная колесная база — 2710 мм.

Напомним, в начале октябре компания Xcite объявила об отзыве почти двух тысяч кроссоверов X-Cross 7. Специалисты заподозрили дефекты больше, чем у половины проданных автомобилей бренда.