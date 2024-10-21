В России обрушились продажи новых машин

Рекордные продажи автомобилей в нашей стране сменились серьезным падением спроса. С наступлением второго месяца осени интерес россиян в этой сфере ощутимо снизился. Так, с 14 по 20 октября в России удалось реализовать 37 780 единиц новой автотехники. На третьей неделе октября отрицательная динамика затронула все сегменты отечественного авторынка.

С каждой неделей их покупают все меньше и меньше

Продажи новых легковушек просели на 12%, легкого коммерческого транспорта — на 6%, а грузового — на 2%. Спрос на автобусы обрушился сильнее всего, падение реализации составило 37%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По мнению экспертов, это закономерная тенденция — свою роль сыграло ощутимое повышение ставок утилизационного сбора с 1 октября. Это грозило серьезным повышением ценников на автомобили, поэтому россияне заранее старались скупить их как можно больше.

За первую неделю октября в России реализовали 56 051 единицу автотехники. Во вторую это количество снизилось на 24% - до 42 561. В настоящее время общий объем продаж опустился еще на 11%.

Напомним, по итогам сентября траты населения на новые легковушки в России выросли на 42%. В первый осенний месяц у жителей нашей страны ушло на них 475,7 млрд.