В России обрушились продажи новых машин

Продажи новых легковушек просели на 12%, легкого коммерческого транспорта — на 6%, а грузового — на 2%. Спрос на автобусы обрушился сильнее всего, падение реализации составило 37%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По мнению экспертов, это закономерная тенденция — свою роль сыграло ощутимое повышение ставок утилизационного сбора с 1 октября. Это грозило серьезным повышением ценников на автомобили, поэтому россияне заранее старались скупить их как можно больше.
За первую неделю октября в России реализовали 56 051 единицу автотехники. Во вторую это количество снизилось на 24% - до 42 561. В настоящее время общий объем продаж опустился еще на 11%.
Напомним, по итогам сентября траты населения на новые легковушки в России выросли на 42%. В первый осенний месяц у жителей нашей страны ушло на них 475,7 млрд.