Nissan Qashqai и Patrol получили шанс на возращение в Россию в новом виде

«Поднебесная» марка Oting официально объявила, что готовится привезти на российский рынок новый габаритный внедорожник и компактный кроссовер. Подробности об этих авто раскроют ближе к началу их продаж, которое запланировано на 2025 год. Возможно, речь идет об автомобилях, «донорами» для которых стали хорошо знакомые россиянам Nissan Qashqai и Patrol. Любопытно, что это предположение представители Oting опровергать не стали.

У нас могут появиться китайские аналоги японских внедорожников

О том, что речь идет о возвращении в Россию именно вышеназванных «японцев», но под китайским соусом, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на свой источник в авторитейле. Пока в пресс-службе Oting ничего не подтверждают. Но очень вероятно, что этот бренд возьмется за перелицовку Qashqai и Patrol, поскольку уже практикует такие вещи.

Например, недавно в нашей стране дебютировал пикап-хардтоп Oting Palasso — первый в РФ заводской пикап с закрытым верхом багажника. Новинка построена на базе японского «донора» Nissan Navara.

Бренд Oting, напомним, принадлежит компании Sinomach. Это национальная корпорация из Поднебесной, ранее известная как Первое министерство машиностроения. Является крупным госпредприятием.