Названы сроки появления новинок Jaecoo и Omoda в России

Ранее для российского рынка у Jaecoo были в приоритете электрокары и гибриды, но ситуацию изменило октябрьское повышение ставки утилизационного сбора. С тех пор, как он вырос, стоимость подобных высокотехнологичных новинок ощутимо увеличилась, сообщает портал «Китайские автомобили».
В результате по новинкам с альтернативными силовыми установками для России китайцы собираются взять паузу. К обсуждению потенциала подобных машин «поднебесный» автопроизводитель готов вернуться не раньше следующей весны.
В ближайшем будущем у нас появятся три кроссовера с обычными двигателями. В их число входит компактный кроссовер Jaecoo J5, он доберется к нам в первой половине 2025 года. В то же время в Россию привезут среднеразмерный «паркетник» Omoda C7. Его младшего брата Omoda C5, пережившего рестайлинг, доставят к дилерам раньше — в ближайшие два месяца.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что компактный Jaecoo J5 для России показали на фото. Производитель рассекретил дизайн экстерьера.