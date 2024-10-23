Автомобили в России подорожали больше, чем в 3 раза

За последние 10 лет средневзвешенная цена новой легковушки в РФ выросла в 3,1 раза. За восемь месяцев текущего года этот показатель достиг 3,1 млн рублей, хотя по итогам 2014-го речь шла о миллионе рублей. Максимальное значение было зафиксировано в 2023 году. Тогда прирост составил 23,9% по сравнению с 2022-м.

В РФ машины ощутимо прибавляли в цене в 2015-м, 2021-м и 2022-м году. Они дорожали на 19,5, 18,1 и 20% соответственно, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Прайсы на легковушки в основном приходилось переписывать в сторону увеличения из-за общемировой и российской инфляции, девальвации рубля и роста утильсбора. Кроме того, свою роль сыграла подорожавшая логистика. Не будем забывать и про дефицит новых авто в нашей стране из-за пандемии, а потом и ухода из России западных брендов.

С января по август текущего года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 8,4% по сравнению с таким же периодом 2023-го. В дальнейшем машины будут становится еще дороже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России обрушились продажи новых автомобилей. Спрос на них падает с каждой неделей все сильнее.