К российским дилерам приехала дешевая LADA Vesta c «автоматом»

Первые четырехдверные «Весты» с мотором 1,6 л и автоматической трансмиссией привезли к дилерам в Санкт-Петербурге. В ближайшее время туда приедет еще одна партия таких же машин. В первую очередь, ими должны заинтересоваться покупатели, собиравшиеся брать версии с «механикой», и клиенты, для которых это будет первый автомобиль с «автоматом», предполагают в аналитическом агентстве «Автостат».
Автоматическая трансмиссия для 1,6-литровой «Весты» аналогична той, которую ставят на автомобили этой линейки со старшим мотором объемом 1,8 л. В обоих вариантах исполнения такие LADA Vesta получили унифицированные опоры силового агрегата, привода колес, системы переключения передач и другие элементы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ анонсировал новые опции для LADA Vesta в 2025 году. Список оснащения флагмана увеличат.