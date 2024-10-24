К российским дилерам приехала дешевая LADA Vesta c «автоматом»

В дилерские шоу-румы начали привозить первые «Весты» с «автоматом» по доступной цене. Под капотом у этих двухпедальных машин установлен 1,6-литровый двигатель, выдающий 106 л.с., повлиявший на снижение стоимости автомобиля. Согласно прогнозам экспертов, LADA Vesta в таком исполнении может занять до 10% в общем объеме продаж в рамках своего семейства.

Первые четырехдверные «Весты» с мотором 1,6 л и автоматической трансмиссией привезли к дилерам в Санкт-Петербурге. В ближайшее время туда приедет еще одна партия таких же машин. В первую очередь, ими должны заинтересоваться покупатели, собиравшиеся брать версии с «механикой», и клиенты, для которых это будет первый автомобиль с «автоматом», предполагают в аналитическом агентстве «Автостат».

Автоматическая трансмиссия для 1,6-литровой «Весты» аналогична той, которую ставят на автомобили этой линейки со старшим мотором объемом 1,8 л. В обоих вариантах исполнения такие LADA Vesta получили унифицированные опоры силового агрегата, привода колес, системы переключения передач и другие элементы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ анонсировал новые опции для LADA Vesta в 2025 году. Список оснащения флагмана увеличат.